نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 كل المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 ، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتأكيد علي أن عمليات التصحيح ومراجعة في الدرجات لم تستغرق وقتا طويلا لأن عدد الطلاب الناجحين مرتفع جدا، وبالتالي يعكس ارتفاع نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بشكل واضح عن العام الماضي وعدد الطلاب الذين فشلوا في الامتحان المرحلة الأولى قليلة جدًا في أقسام كالعلوم والأدب والأحياء والعلوم التطبيقية، كما أعلنت الوزارة ان النتائج سيتم الاستعلام عنها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة في العراق الذي خصصته الوزارة لعرض النتائج على الإنترنت حرصا من الوزارة على صحة طلابها من الذهاب الي المدارس بدون إجراء جميع وإجراء الفحوصات للتأكد من عدم انتشار الفيروس الجديد لذلك عرضت النتائج على الإنترنت، وسوف نشرح لكم في السطور التالية كيفية الاستفسار عن النتائج من خلال المنصة الرسمية للوزارة.

رابط الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

وضعت الوزارة درجات الطلاب التي تم اعتمادها رسميا وذلك في محافظات كالرصافة والنجف والقادسية وصلاح الدين، وسيتم رفع بقية نتائجهم في المحافظات الأخرى بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد درجاتهم، لذلك قامت الوزارة بعدم تفعيل رابط الاستعلام في المحافظات التي لم يتم اعتماد نتائجها بما في ذلك بابل وبغداد والبصرة ، لذلك يظهر علي طلاب هذه المحافظات حالة من القلق والترقب لمعرفة درجاتهم، تستمر الخدمات الرقمية لوزارة التربية والتعليم العراقية في النمو حتي يومنا هذا تسهيلا لخدمات الطلاب من حيث إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، والتي تم الإعلان عنها رسميًا عبر الموقع الرسمي للوزارة بشكل رقمي بعد تأكيد إتمام عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي

ازدادت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج المتوسط الخارجي للصف الثالث لعام 2022 في جميع محافظات العراق ويتم الحصول عليها عن طريق الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك الدخول إلى قسم الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي.

اختر المحافظة التي تتواجد بها ومن ثم اكتب رقم الامتحان.

انقر فوق استعلام، سيظهر لك على الفور النتيجة.

بامكانكم الان مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام وللحصول على نتائج القبول الموازي وذلك حتي نساعدكم بالحصول على تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية، بعد ان تم الكشف من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى جميع المحافظات العراقية مؤخراً وطرح امكانيات الاستعلام عن تلك النتائج امام جميع الطلاب والطالبات

نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

مؤشرات البحث على جوجل تتزايد حتي الان حول التعرف على خطوات التعرف والكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي والتي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها اون لاين وذلك بعد التأكيد الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات على مستوي جميع المحافظات العراقية.