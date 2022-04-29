رئيس مجلس القيادة اليمنى يصل إلى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وسيجرى العليمى، وفقا لقناة اليمن الفضائية، مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى إعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسى والتنموى لليمن لمواجهة التداعيات التى أفرزتها الحرب التى أشعلتها مليشيات الحوثى المدعومة إيرانياً على الشعب اليمنى.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالدعم الإماراتى السياسى والعسكرى والإنسانى والإغاثى والتنموى المقدم لليمن خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن ذلك الدعم يجسد ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماء.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى قام بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فى قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى، متمنيًا لهم التوفيق، بما يحقق لليمن وللشعب اليمنى الشقيق الأمن والاستقرار.
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