نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن أن تكون ليلة القدر اليوم ليلة ال 29 من رمضان؟ في المقال التالي

أكثر ما يتم البحث عنه حالياً من قبل المسلمين المقيمين في كل دول العالم هو موعد ليلة القدر لهذا العام، حيث بدأ العشر الأواخر من شهر رمضان ومن المعروف فضل هذه الأيام لذلك يتم التقرب إلى الله عز وجل من خلال أداء كل الطاعات، ليلة القدر هي أحد ليال العشر الأواخر من شهر رمضان وتكون من الليالي الفردية، يوجد بعض العلامات التي من خلالها يتم الاستدلال على ليلة القدر وذلك لأنه في هذه الليلة يتضاعف الأجر والثواب ويكون الدعاء مستجاب. موعد ليلة القدر أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحري عن موعد ليلة القدر مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان وذلك من خلال الأحاديث الشريفة، حيث أن الصلاة والصيام قراءة القرآن في هذه الليلة يكون ثوابها بثمانين عام من القيام بهذه العبادة، لذلك ينتظر كل المسلمين هذه اللية للتقرب من الله والقيام بهذه الطاعات.

يوجد بعض العلامات التي من خلالها يتم الاستدلال على ليلة القدر مثل ألا يكون هناك شعاع لشروق شمس هذا اليوم، كما أن الطقس في هذا اليوم يكون معتدل ليس بشديد الحرارة ولا البرودة، ومن العلامات التي أفصح عنها العلماء هو هدوء النفس في ذلك اليوم وسعى العبد للتقرب من الله عز وجل تلقائياً بسبب شعور داخلي يدفعه.

من الممكن أن يصاحب هذه العلامات رياح خفيفة جداً ويكون الجو العام مريح للنفس ويشعر العبد برغبته في أداء كل العبادات، لذلك ينصح باغتنام هذه الليلة وأداء كل الفروض. فضل ليلة القدر فضل ليلة القدر عظيم وذلك لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، لذلك فإنها ليلة مباركة يستجاب فيها الله الدعاء ويحقق الأمنيات.

لا يغير القدر إلا الدعاء خاصةً إذا كان هذا الدعاء في ليلة القدر، هذه الليلة التي يستجاب فيها الله دعاء المسلمين والتي من الممكن أن يتغير فيها أقدارهم للأفضل.

كل عبادة يقوم بها العبد بهدف التقرب من الله عز وجل في هذه الليلة يتضاعف له ثوابها، لذلك ففي هذه الليلة بالتحديد يجب أن يغتنمها المسلمين بقراءة القرآن الكريم والصلاة والصوم والدعاء بشكل مستمر. عمر شويل - جدة هل يمكن أن تكون ليلة القدر اليوم ليلة ال 29 من رمضان؟ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يمكن أن تكون ليلة القدر اليوم ليلة ال 29 من رمضان؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.