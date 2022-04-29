الأمم المتحدة: لن نستسلم وسنضاعف الجهود لإنقاذ الأرواح فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأثنى جوتيريش، فى تغريدة له نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، على الشعب الأوكرانى، قائلاً : "لقد تأثرت بصمود وشجاعة شعب أوكرانيا، رسالتى إليهم بسيطة: لن نستسلم".
وأضاف المسئول الأممى، أن الأمم المتحدة سوف "تضاعف جهودها لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة البشرية، فى هذه الحرب، كما فى جميع الحروب ، يدفع المدنيون بشكل دائم الثمن الأكبر".
ويُشار إلى أنه تغريدة جوتيريش قد جاءت بعد زيارته لأوكرانيا ولقاءه مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، يوم الخميس، كما كان قد زارالعاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
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