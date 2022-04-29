الأمن التونسى يلقى القبض على 17 شخصًا أثناء محاولة التسلل عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر، اليوم الجمعة، عن وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة لمنطقتى الحرس الوطنى بقرمبالية والحرس البحرى بنابل تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 12 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة وحجزت لديهم زورق مطاطى و19 قرصا مخدرا.
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطنى بالمنستير من ضبط 4 أشخاص بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا وحجزت مركبًا بحريًا، وألقت السلطات القبض على شخص من أجل "اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة"، وبمراجعة النيابة العامة قررت اتخاذ الإجراءات القانونيّة بشأن المتهمين.
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