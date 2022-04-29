لوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا تمتلكان موارد كافية لمقاومة العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بيلاروس، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "لن يكون من الممكن إذلال وتركيع بيلاروس وروسيا بسبب العقوبات، فإن البلدين لديهما ما يكفى من الموارد والتكنولوجيا والذكاء".

وأشار لوكاشينكو إلى أن ضغوط العقوبات أجبرته على البحث عن فرص جديدة، وأكد أن السوق مفتوحة، وعلينا التحرك.