رئيس وزراء اليونان: لدينا ما يكفى من مخزون الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجود احتياطى كافى للطاقة فى بلاده، مع التشديد على توفير إمدادات الغاز لدول أوروبية بطريقة لا تنتهك العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا.





وقال ميتسوتاكيس، فى اجتماع لمجلس وزرائه اليوم الجمعة، حسب ما نقلته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، إن اليونان تساعد بالفعل جارتها بلغاريا، وذلك فى ضوء قرار روسيا وقف إمدادات الغاز عن صوفيا، مشددا على أن بلاده تحولت بسرعة وبشكل منهجى للغاية إلى مركز للطاقة فى المنطقة، ولكنها فى الوقت نفسه بوابة استراتيجية لموارد الطاقة لجنوب شرق أوروبا ككل. وأضاف رئيس وزراء اليونان أنه من المقرر الإعلان قريبا عن برنامج الدعم الوطنى الجديد للتعامل مع تداعيات الحرب ومشاكل الطاقة التى أحدثتها. وتابع "وفى ضوء القرارات الأوروبية، نقوم بتطوير وإطلاق إجراءاتنا الوطنية الخاصة كما فعلنا لعدة أشهر.. ولا يزال يترأس دعم دخل الناس أولوياتنا".

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