رابط استعلام نتائج القبول النهائي رجال 1443 الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية

نتائج القبول النهائي رجال 1443 المتقدمين على وظائف الأفواج الأمنية تم الإعلان عنها اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 الموافق 28 رمضان 1443 عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالممكة العربية السعودية على رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال، وأهابت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن على المتقدمين الولوج عبر بوابة أبشر توظيف jobs.sa لمعرفة النتيجة النهائية لطلبات القبول.

رابط نتائج القبول النهائي رجال 1443 الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية

وللمتقدمين الوظائف العسكرية وكالة وزارة الداخلية لشؤون فوج الأمن رجال 2022 اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف.

كذلك القيام بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وكافة بيانات الدخول والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة عرض، وستظهر إليك نتيجة القبول النهائي أمامك على الشاشة.

شروط الأفواج الأمنية رجال 2022

في الختام فعن شروط التقديم وظائف أفواج الأمن التي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وهي كالتالي: