رابط استعلام نتائج القبول النهائي رجال 1443 الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية

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نتائج القبول النهائي رجال 1443 المتقدمين على وظائف الأفواج الأمنية تم الإعلان عنها اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 الموافق 28 رمضان 1443 عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالممكة العربية السعودية على رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال، وأهابت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن على المتقدمين الولوج عبر بوابة أبشر توظيف jobs.sa لمعرفة النتيجة النهائية لطلبات القبول.
رابط نتائج القبول النهائي رجال 1443 الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية
وللمتقدمين الوظائف العسكرية وكالة وزارة الداخلية لشؤون فوج الأمن رجال 2022 اتباع الخطوات التالية:
- أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف.
- كذلك القيام بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وكافة بيانات الدخول والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة عرض، وستظهر إليك نتيجة القبول النهائي أمامك على الشاشة.
شروط الأفواج الأمنية رجال 2022
في الختام فعن شروط التقديم وظائف أفواج الأمن التي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وهي كالتالي:
- أولًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يجب ألا يقل عمر المتقدم لشغل الوظيفة عن 18 عام، ولا يزيد عن العمر المطلوب للوظيفة المراد شغلها أثناء التقديم.
- كذلك لابد أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، ولم يسبق وأن حكم عليه بأي جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
- أيضًا شرط ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية الجنسية.
- كما ينبغي على المتقدم أن يكون حامل للشهادة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة العسكرية الراغب الالتحاق بها.
- أيضًا شرط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية.
- كذلك شرط أن يجتاز المتقدم لشغل الوظيفة المقابلة الشخصية بنجاح، وفقًا للشروط المحددة.
- كما يشترط أن يكون المتقدم لائق طبيًا للعمل في الوظيفة الشاغرة، من حيث الوزن والطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها.
- أيضًا يجب ألا يكون سبق للمتقدم التوظيف بأي جهة حكومية أو التعيين على وظيفة تابعة للخدمة العسكرية من قبل.
- في النهاية يجب العلم أن قبول تسجيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني لا يعني القبول النهائي.
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