نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 المعتمد من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 المعتمد من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية نستعرض ونتابعه مع حضراتكم الان حيث قد ذكرت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي اصبحت مطروح امكانية الاستعلام عنها فى جميع المحافظات العراقية على شكل الكتروني ومبسط

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي على ان يتزايد حول الحصول على تلك النتائج عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور بعد ان تم الكشف على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، مما يصبح التعرف على نتائج القبول الموازي تريند رقم واحد فى العراق حيث يرغب عدد كبير من الطلاب بالتعرف على حالة ان تم قبول طلب القبول الموازي من عدمه بعد نشر تلك النتائج على موقع الوزارة على شكل ملفات PDF

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 مطروحة أمام جميع الطلاب والطالبات وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة استعلام حتى تكون أمامكم النتائج معلنة على الفور، مع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للحصول على تلك النتائج وذلك حتي نساعدك بالحصول عليها على الفور التي تم الاعلان عنها على شكل ملفات PDF

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.