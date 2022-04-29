نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف آيفون 14 كاميرا أمامية لضبط تلقائي للصورة بشكل جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف آيفون 14 كاميرا أمامية لضبط تلقائي للصورة يعتبر جميع أجهزة إيفون القادمة سوف يتواجد فيها العديد من التحديثات المميزة حيث تشمل كاميرا سيلفي محسنة كما يتواجد فيها إمكانية ضبط تلقائي للصورة مع فتحة عدسة أوسع وبالتالي يختلف كثيرا مع التصميم التركيز الثابت الحالي من شركة أبل حيث تشمل الكاميرا الأمامية خاصية التركيز التلقائي وبالتالي يمكن لهاتف أيفون 14 بأن يقوم بالتقاط أكثر من صورة واضحة سواء كنت على مسافة قريبة أو على مسافة بعيدة من الكاميرا أو الهاتف.

هاتف آيفون 14 كاميرا أمامية

سوف يتواجد في هذا الهاتف عدسة أوسع مع وجود لمسه ضبابية خلفية تساعد على وجود مزيد من الضوء عند التقاط الصورة مما يجعلها أفضل قليلا لجميع الصور الذاتية الليلية.

أهم مواصفات هاتف إيفون 14

من المتوقع أن تقوم شركة أبل باستخلاص النوتش إيفون 14 بدلا ما أن تقوم باختيار تصميم تقليدي وبالتالي سوف تقوم الشركة باختيار كاميرا تتناسب ترقيتها مع مساحة قليلة وبالتالي هذا تحدي غير مضبوط وصورة تكون مميزة في هذا الهاتف مثل هاتف جلاكسي أس 2 2 من سامسونج الذي يقوم بعمل ضبط تلقائي للصورة مع وجود فتح دائرية.

هاتف سامسونج يتواجد فيه كاميرا أمامية ذات ضبط تلقائي للصورة وهي لا يوجد فيها ميزة شائعة من الشركات المصنعة الأخرى تم عمل تركيز بشكل ثابت على كاميرا الصور الشخصية على موقع جوجل بجانب وجود أحدث العلامات التجارية oneplus.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية الموجودة في هذه الهاتف تم ترقيتها إلى أربعة طراز جديدة في إيفون 14 وبالتالي أبل لن تقوم باستخدام صور سيلفي أفضل كنقطة بيع الهواتف الكاميرا الأفضل هي الدعامة الأساسية لمجموعة برو.

انتشر شائعة في الفترة الأخيرة إن أيفون 14 سوف يحصل على معالجات A16-series وسوف تقوم شركة أبل بزيادة دقة الكاميرا الخلفية لجميع الهواتف الحديثة المتطورة كما يتواجد الوضع الليلي إلى كاميرا سلفي مع هاتف أيفون 12 لكنها لم تقوم بتحسين فتحة العدسة منذ إصدار هاتف إيفون 6 وبالتالي يهتم عشاق الهواتف الذكية معرفة كافة التفاصيل والمواصفات الخاصة بالهواتف ومعرفة أهم المميزات حتى يتمكنوا من تحديد المناسب لهم.