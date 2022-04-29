نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهامش ثابت وبأسرع إيداع تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب لجميع العملاء في المقال التالي
بهامش ثابت وبأسرع إيداع تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وسهلة وبشروط بسيطة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يوفر هذا العرض للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
تمويل شخصي بهامش ثابت وبأسرع إيداع بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويل فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، يمكن الاستفادة منه بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل ، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية والشرائية ، كما تتيح شركة التيسير للتمويل للعميل إمكانية الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من خلال تمويل شركة التيسير لقطاع الأفراد بالمملكة.
أهم الإمتيازات التي توفرها شركة التيسير للعملاء من خلال عرض التمويل الشخصي
- قامت شركة التيسير للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- قرض شركة التيسير للتمويل متاح لجميع العملاء بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.
- يمكن للعميل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي من خلال هذا العرض التمويلي.
- تمويل شركة التيسير لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري علي الشركة.
- توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي.
- يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر.
- تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب ، من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.
- يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.
- موافقة سريعة وفورية من شركة التيسير للتمويل علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
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