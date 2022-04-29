أسهل طريقة لعمل الكنافة بقمر الدين، تعد الكنافة بقمر الدين من أبسط وأسهل وأشهى الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وتكون مكونات الكنافة بقمر الدين لا تكون مكلفة للغاية وتكون معظم مكوناتها بالمنزل، حيث أنها لا تأخذ وقت أو مجهود، وقد يتم متابعة الخطوات التالية تابع معنا.

طريقة عمل الكنافة بقمر الدين

مكونات الكنافة بقمر الدين:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب واحد من الزبدة البلدي.

نصف كيلو من المشمش.

ربع كوب من السكر المطحون .

نصف كوب من السكر الفاتح حسب الرغبة.

أربعة معالق من النشا.

ربع كيلو من السوداني المنفصلين.

كوب من الزبيب حسب الرغبة.

كوب واحد من جوز الهند المبشور ا لجاهز.

كوب واحد من المقصرات حسب الرغبة.

طريقة تحضير عمل الكنافة بقمر الدين



يتم تحضير طبق بلاستيك كبير فارغ لخلط المكونات. نقوم بإضافة نصف كيلو من الكنافة. نقوم بإضافة نصف كيلو من الزبدة. نقوم بإضافة ربع كوب من السكر المطحون . نقوم بتقليب المكونات مع بعضهم جيداً ، ثم نقوم ب تحضير وعاء به ماء مغلى على النار. نقوم بوضع نصف كيلو من المشمش في الماء على النار . يتم ترك المشمش حتى ينضج مع الماء . نقوم ب إزالة وعاء المشمش والماء من على النار ونقوم بترك الوعاء حتى يبرد . بت حضير الخلاط الكهربائي، ثم بإضافة ا لمشمش في الخلاط الكهربائي. نقوم ب ضرب المشمش في الخلاط، ثم بوضع نصف كوب من السكر الفاتح يتم الت قليب. بتحضير وعاء فارغ على النار، ثم نقو م بإ ضافة أربعة ملاعق من النشا. يوضع القليل من الماء على النشا، ثم نقوم التقليب المستمر حتى يتم ذوبان النشا في الماء. نقوم بإ ضافة المشمش في الوعاء على الماء و النشا، ثم نقوم بتحضير صينية الفرن ويتم دهن الصينية بكمية من الزبدة. نقوم بإضافة ربع الكنافة في الصينية المدهونة ويتم تساوي جميع الأطراف. نقوم بإ ضافة المشمش أو ال قمر الدين في ال صينية، ثم نقوم بإضافة كوب واحد من المقصرات على ال قمر الدين. نقوم بوضع باقي كمية الكنافة على خليط قمر الدين والمقصرات. نقوم بإضافة الصينية في الفرن لمدة ساعة ربع حتى تصبح الكنافة باللون الذهبي. نقوم بتحضير العسل وهذا يتم بتحضير كوب واحد من السكر ونصف كوب من الماء، ونقوم ب إضافة وعاء آخر على النار ، نقوم ب وضع كوب واحد من السكر و نصف كوب من الماء، يتم ترك السكر حتى يتم ذوبان السكر مع الماء. نقوم ب إزالة الصينية من الفرن ويتم ترك الصينية حتى تبرد. نقوم بإضافة العسل على صينية الكنافة بقمر الدين. وبعد نهاية الوصفة تقدم بأجل شكل.

في هذه المقالة تحدثنا عن أسهل طريقة لعمل الكنافة بقمر الدين،وتحدثنا عن طريقة عمل الكنافة بقمر الدين، وتحدثنا عن وصفه واحدة بمكوناتها وطريقة تحضيرها.