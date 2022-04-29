تمويل بدون تحويل راتب الشخص عن طريق بنوك الرياض والراجحي

تمويل بدون تحويل راتب الفرد هو أحد أفضل الخيارات للعملاء في المملكة العربية السعودية وتم إجراء مقارنة بين البنوك السعودية التي تقدم قروض التمويل الشخصي ، بناءً على ما إذا كان العملاء ملزمون بتحويل رواتبهم إلى البنك أو لا ، لاحظ أن هذا الشرط لا يؤثر على الشروط الأخرى اللازمة لتأمين التمويل للعميل ، مثل الحد الأدنى لأجر العميل ، أو معدل التمويل الثابت المحدد ، أو فتح حساب تجاري داخل البنك.

تمويل بدون تحويل راتب المستفيد من مصرف الرياض

يطلب بنك الرياض من العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي:

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن التمويل الشخصي عن 18 عامًا لمواطني المملكة العربية السعودية أو 22 عامًا لمواطني المملكة

ينطبق شرط عدم تحويل الرواتب إلى البنك أو الإفراج عن التمويل الشخصي على موظفي البنك فقط.

تقديم وثيقة عمل تثبت طبيعة عمل العميل لمدة لا تقل عن سنة.

ارتفاع الحد الأدنى للأجور 10،000 ريال سعودي.

يجب ألا يتجاوز استثمار العميل في البنك 33٪ من قيمة الراتب.

مزايا ورابط التقديم على تمويل بنك الرياض

يتمتع العملاء المتقدمون للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بجميع المزايا التالية:

إمكانية التقديم بسهولة للحصول على التمويل الشخصي من خلال بوابة بنك الرياض تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات. إمكانية التمويل الشخصي حتى 300،000 ريال سعودي. يمكن تسريع التمويل الشخصي في حالة استكمال جميع المستندات المطلوبة من قبل البنك.

شروط تمويل مصرف الراجحي

يطلب مصرف الراجحي من الأطباء وموظفي البنوك الذين يرغبون في الوصول إلى المنتجات التمويلية الشخصية دون تحويل الأجور استيفاء عدة شروط وهي:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين أو الجنسيات الأخرى.

للمواطنين السعوديين أو الجنسيات الأخرى. قم بتطبيق الشروط والأحكام وقم بتعبئة المستندات المطلوبة.

القدرة على شراء الديون متاحة فقط للعملاء السعوديين.

الحد الأدنى للأجور للعملاء 20000 ريال سعودي.

مشروط بدخل إضافي للطبيب أو موظف البنك يقدره مصرف الراجحي.

أن يكون قد عمل في قطاع الخدمات الطبية أو المصرفية لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

مزايا ورابط تمويل بنك الراجحي

يقدم التمويل الشخصي في مصرف الراجحي ، بالإضافة إلى توفير مزايا التمويل الشخصي دون تحويلات الأجور للقطاعات المدعومة مثل قطاع الرعاية الصحية في الدولة السعودية وقطاع الخدمات المصرفية ، المزايا التالية: