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عمر شويل - جدة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز 1443 حيث أنها من الخدمات الإلكترونية التي قامت المملكة العربية السعودية بتقديمها لمواطنيها هي خدمه كيفيه الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية من خلال منصة إنجاز التي يريد التعرف عليها والتسجيل فيها الكثير من المواطنين السعوديين ويمكن من خلال هذه الخدمة الحصول على التأشيرات وإمكانية متابعه الطلبات، ونحن اليوم على موقع ثقفني سوف نتعرف على خطوات الحصول على تأشيرة بالخطوات.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز

يمكن لأي مواطن يريد تقديم طلب للاستعلام عن التأشيرة الخاصة بالمملكة العربية السعودية ويقوم بعمليه الاستعلام عن التأشيرة الخاصة به من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة به فقد تم وضع بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لكل من يريد الاستعلام عن تأشيرة حتى تتم عمليه الاستعلام صحيحة، ومن الخطوات التي تم وضعها ما سوف نقدمه في السطور التالية:

يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة إنجاز.

اختيار أيقونة خدمه تأشيرات الإلكترونية في إنجاز و النقر عليها.

على المستعلم الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بالاستعلام عن إصدار تأشيرة.

يقوم الشخص بإدخال رقم الطلب الخاص به.

تسجيل رقم جواز السفر الخاص به.

إدخال رمز التحقق.

وأخيرا يتم النقر على أيقونة استعلام.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية الوطنية من أبشر

لأي مواطن يريد الحصول على تأشيرة من القنصلية السعودية و يقوم بعملية الاستعلام الإلكتروني عن التأشيرة الخاصة به من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية الخاص به عليه القيام بإتباع بعض الخطوات اللازمة لذلك التي تم وضعها من قبل وزارة الخارجية السعودية ويمكن استخدام منصة أبشر، ومن هذه الخطوات اللازمة لذلك ما يلي:

يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة أبشر.

ويتم اختيار أيقونة أبشر أفراد و النقر عليها.

يجب الشخص تسجيل الاسم الرباعي الخاص به.

تسجيل كلمة المرور الخاصة به.

إدخال رمز التحقق.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

و في النهاية يتم اختيار أيقونة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية.

القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

في حالة تسجيل جميع المعلومات المطلوبة صحيحة يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن تأشيرة.

خطوات الاستعلام عن رقم تأشيرة دخول السعودية

يجب الدخول المباشر إلى الموقع الرسمي الخاص بخدمة التأشيرات الإلكترونية.

يتم القيام بالضغط على أيقونة استعلام.

من خلال الضغط على أيقونة بحث يتم اختيار خانة تأشيرة من وزارة الخارجية.

القيام بتسجيل رقم الطلب في الخانة المخصصة له.

إدخال رقم التحقق الخاص به.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

و في النهاية في حالة إذا كانت جميع الخطوات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب صحيحة سيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة التي يريد الحصول عليها التي تم استخراجها من وزارة الخارجية السعودية.

الشروط الحصول على تأشيرة السعودية

يجب على الشخص أن يكون متوفر فيه عدد من الشروط كي يحصل على تأشيرة السعودية وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

على الشخص إحضار عدد 2 صوره شخصيه فوتوغرافية بخلفية بيضاء اللون.

أن يكون تاريخ جواز السفر مفعل لمدة لا تقل عن ستة 6 أشهر كاملة و تصوير كل ما يحتويه الجواز من بيانات وتأشيرات سابقة.

يتم تسجيل نموذج لطلب التأشيرة من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية.

على الشخص القيام بسداد قيمة المبلغ المالي المحدد للرسوم المستحقة عليه و حصوله على إيصال لإثبات عملية السداد.

من خلال مقالنا هذا قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص ويتعلق بالاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية الوطنية من خلال منصة إنجاز وأيضاً من خلال منصة أبشر، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام والشروط الخاصة بالحصول على التأشيرة لدخول المملكة وذلك لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.