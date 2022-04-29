العراق: لدينا جميع المعلومات عن نوايا عصابات داعش

جدة - نرمين السيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن العاصمة بغداد مؤمنة بعدة أطواق أمنية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية فى العراق لديها جميع المعلومات الاستخباراتية عن نوايا عصابات "داعش" الإرهابية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية مدينة بغداد بعدة أطواق.





وقال الناطق باسم القائد العام فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هناك عمليات استخبارية تجرى بملاحقة عناصر داعش من ضمنها العملية البطولية التى تم تنفيذها من خلال متابعة استخباراتية لمديرية الاستخبارات العسكرية التى تمت من خلال تطويق ونصب كمين لما يسمى "والى شمال بغداد" وتم قتله وقتل أحد الانتحاريين الذى معه. وأضاف أن هذا الإرهابى كان يخطط لإرسال انتحاريين إلى بغداد، لكن هناك جهدًا من خلال القطعات العسكرية متمثلة بقيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة والأجهزة الاستخباراتية من خلال الاستمرار بعمليات البحث والتفتيش والملاحقة وهذا ما تم التركيز عليه خلال هذه الفترة. وتابع : "أطمئن الجميع بأن مدينة بغداد ستكون آمنة بهمة وسواعد القوات العراقية والأجهزة الاستخباراتية ومتابعة جميع تحركات العناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أن "هناك توجيهات من قبل القائد العام للقوات المسلحة العراقية بضرورة اليقظة والحذر والاستمرار بتوحيد الجهد الاستخباراتى والتركيز على العمليات النوعية وهذا ما تم تحقيقه خلال الفترة التى مضت وخلال هذه الفترة".

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