بايدن: خطة لتخفيض الضرائب عن 4 ملايين من رواد الأعمال

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لسوء الحظ، يتبع الجمهوريون فى الكونجرس نهجًا مختلفًا لما يخططون له من زيادة الضرائب على 6.1 مليون من أصحاب الأعمال الصغيرة"، مضيفا "تخفض خطتى الضرائب على 4 ملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة وتوفر أدوات للازدهار".
ولم ترد أى تفاصيل أخرى عن خطة بايدن لتخفيض الضرائب على رواد الأعمال.
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