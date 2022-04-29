زيلينسكى يثمن دعم الشعب الأمريكى للقضية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، فى تغريدة على موقع تويتر، للتواصل الاجتماعى: "إننا ممتنون لدعم الشعب الأمريكى لأوكرانيا ضد التدخل الروسى. نحن ندافع عن القيم المشتركة - الديمقراطية والحرية، ونقدر مساعدة الولايات المتحدة. اليوم نحن بحاجة لها أكثر من أى وقت مضى".

وجاءت تغريدة زيلينسكى ردا على تغريدة للرئيس الأمريكى جو بايدن الذى قال فيها "لقد وقعت للتو على طلب إلى الكونجرس للحصول على مساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية مهمة لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار فى مواجهة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا فى كفاحها من أجل الحرية".