روسيا تمنع أفرادا فى أيسلندا والنرويج وجرينلاند وجزر فارو من دخول أراضيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، فرضها قيودا على أفراد فى النرويج وأيسلندا ومنطقتى جرينلاند وجزر فارو ذاتيتى الحكم التابعتين للدنمارك، ردا على انضمامها إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.





وأشارت الخارجية الروسية فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إلى أن هذه الدول والمناطق ذاتية الحكم المذكورة انضمت إلى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبى على موسكو وتبنت قيودا بحق تسعة ممثلين عن أيسلندا و16 ممثلا عن النرويج وثلاثة ممثلين عن جرينلاند وثلاثة ممثلين عن جزر فارو.

وأوضحت الوزارة أن القرار يقضى بمنع هؤلاء الأشخاص من دخول الأراضى الروسية، لافتة إلى أن القائمة السوداء الجديدة تشمل أسماء عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومات والممثلين عن أوساط الأعمال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات الاجتماعية الذين يروجون بشكل ناشط للخطابات المعادية لروسيا ويشاركون فى صياغة وانتهاج السياسات الموجهة ضد دولتنا.

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