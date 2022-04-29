إصدار جواز سفر سعودي لأول مرة ، من أهم المواضيع التي يهتم بها الكثير من المواطنين السعوديين و يريدون الحصول على أي معلومات عنها هي كيفيه استخراجه من المملكة للمرة الأولى و من خلال مقالنا هذا سنقوم بتقديم كافة الشروط والخطوات التي لابد و أن تكون متوفرة في كل من يريد الحصول عليه من المملكة العربية السعودية سهولة ويسر وأيضاً إتباع الخطوات التي تم وضعها.

شروط استخراج جوز سفر سعودي

إن استخراج جواز سفر سعودي ليس أمر سهل ولكن يوجد شروط محددة وضعتها المملكة العربية السعودية حتى يتمكن الشخص من استخراجه والسفر إلى أي بلد يرغب بها، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.

تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به سارية المفعول.

يكون له بصمة شخصية (فيش وتشبيه) بوزارة الداخلية السعودية.

لا يحق لمن يحمل جواز سفر مرافق للجواز الذي يريد الحصول عليه.

تكون له صوره شخصيه فوتوغرافية مقاس 6×9.

يكون المتقدم بالطلب مقيم بالمملكة العربية السعودية.

على الشخص القيام بتسديد قيمة المبلغ المالي المستحق عليه كرسوم إدارية إلكترونياً.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

يوجد مجموعة من الأوراق والمستندات يجب أن يتم توافرها عند الشخص الراغب في الحصول على جواز سفر وهي:

إحضار شهادة قيد دراسي معتمد من جهة صدورها و هذه الشهادة خاصة بالطلبة والطالبات فقط.

في حالة عدم إثبات المؤهل الدراسي ببطاقة الهوية الوطنية عليه الشهادة التي تثبت ذلك.

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم بالطلب سارية المفعول.

في حالة إذا كان المواطن أقل من ست عشر 16 عام عليه شهادة قيد الميلاد الخاصة به إذا لم يكن قد حصل على بطاقة هوية وطنية.

إحضار صوره فوتوغرافية بخلفية بيضاء اللون بمقاس 9×6.

إحضار شهادة تثبت انقضاءه مدة التجنيد المفروضة عليه وذلك بالنسبة للذكور.

طريقة الحصول على جواز سفر سعودي

هناك طريقة يمكن أن يتم إتباعها لتساعده في الحصول على جواز من المملكة العربية السعودية وتتمثل طريقة استخراج جواز سفر سعودي في الآتي: