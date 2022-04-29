عروض العيد للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب يصل إلى مليون ونصف ريال

ماهو التمويل الشخصي، هو إقراض المواطن أو المقيم مبلغ مالي يمتد فترة سداده حتى تصل إلى خمس سنوات في حالة التمويل الشخصي، أما في حالة التمويل العقاري فأنه يمتد لفترة تصل إلى 25 عاما، وهناك التمويل التأجيري للسيارات والذي يصل حتى 60 شهرا، ويراعى أنه يتم سداد التمويل بدفع قسط شهري، ويمكنك أن تتقدم بطلب الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه ولكن يجب أن تعلم بأنه هناك شروط ومستندات يجب استيفائها قبل طلبك للتمويل، حتى يتسنى لك الحصول عليه بدون تعقيدات وبموافقة سريعة، وهناك بعض التمويلات الإلكترونية والتي تتم من خلال تطبيق الهاتف الجوال، وهذه سوف توفر على العميل الذهاب إلى الفرع فمن داخل منزلك سوف تحصل على تمويلك أون لاين.

عروض العيد للتمويل الشخصي

توجد الكثير من البنوك والشركات المخصصة بتقديم التمويل للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، شروط تمويل السيارة للعاطلين عن العمل، وكانت من أهم وأقوى تلك الشركات هي شركة إمكان للتمويل والتي توفر لك أقوى وأضخم عروض التمويل الشخصي بمناسبة عبد الفطر المبارك وبدأ التعرض من اليوم العشرون من شهر رمضان وسوف ينتهي في السادس من شهر شوال، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، على أن يتم التقديم لطلب التمويل قبل اليوم السادس، ومن أهم ما يميز هذا العرض هو أنه سوف يتم استرداد 2% من قيمة الكاش، بجانب أنه بدون تحويل الراتب، ويصلح لعملاء كل البنوك، وهذا التمويل يصل إلى مبلغ مليون ونصف ريال بجانب تمويلك القائم من خلال الشركة.

تفاصيل العرض والشروط المطلوبة

يصلح هذا العرض للتمويل الإضافي من شركة إمكان ولا يصلح للتمويل الميسر أو التمويل التأجيري للسيارات، فعند حصولك على التمويل الإضافي ستتمكن من الحصول على عرض العيد، وسوف يتم إرجاع مبلغ الكاش بعد 15 يوم عمل، بجانب أنه يجب أن تكون كافة المستندات والأوراق المطلوبة كاملة وليس بها أي أوراق ناقصة، ويتم تقديم صورة الهوية الوطنية وإثبات العنوان الوطني، يمكنك أن تقم بالاتصال على رقم خدمة العملاء 920011038 للاستفسار وطلب التمويل، ويمكنك استخدام تطبيق إمكان لتحصل على التمويل من خلال الهاتف الجوال، وسوف يتم تحويل المبلغ إلكتروني إليك وتقم بتحديد السداد إلكترونيا.