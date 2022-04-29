تمويلك الشخصي اسهل واسرع مع مصرف الراجحي بدون كفيل ولا تحويل راتب

طبعا في خلال الآونة الأخيرة وقبل انتهاء الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وبحلول اقتراب عيد الفطر في خلال أيام معدودة. الان يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن تمويل شخصى بشكل سريع وفوري . وذلك في ظل المصاريف الكثيرة والتي قد نفذت في مصاريف شهر رمضان . وجاء هذا خاصة مع اقتراب العيد وهناك مصاريف كبيرة سوف يحتاجها المواطنين لسد كافة احتياجاتهم الشخصية والاسرية من ملابس ومصاريف دراسية . ونعلم أن مصرف الراجحي دائما ما يكون متواجدا في الجوار الى جانب جميع المواطنين . حيث أن المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يثقون بكل قوة في كافة التمويلات المقدمة من مصرف الراجحي. وذلك لما يتمتع به من خبرة واقدمية من تعاملات مالية وتمويلية كبيرة وضخم لكافة الجهات والمواطنين داخل المملكة . كما يتميز بنك الراجحي أن كافة التعاملات المصرفية والتمويلية تعتمد دوما على انها تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وشروطها وتتفق معاها تماما. ليس هذا فقط بل سهولة التعامل مع مصرف الراجحي دوما ما يزيد ثقة كافة عملائه . أما بعد فإنه عبر موقعنا موقع ثقفنى ومن خلال مقالتنا تلك سوف نعرض علي حضراتكم أسهل الطرق التي تساعد المتقدمين للحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي . وكذلك أهم الشروط الخاصة بالتسجيل والواجب توافرها فى المتقدمين.

وأما بخصوص شروط القبول للحصول على تمويل الراجحي.

اولا / وانه من الشروط الواجب توافرها هو أن يكون المتقدم على التمويل الشخصي أن يكون كامل الاهلي بحيث يتراوح عمره ما بين 25 عاماً وأن لا يزيد عن 60 عاماً. ثانيا / كما أنه بالنسبة للدخل الشهري للمتقدمين فأنه يشترط أن لا يقل عن 2000 ريال سعودي. مع إحضار مايفيد إثبات ذلك رسميا من جهة العمل. ثالثا / كما أنه للعلم أن القسط الشهري للسداد يجب أن لا يقل عن 900 ريال سعودى. كما أنه يجب إحضار كافة المستندات الخاصة بالمتقدمين مع إحضار نموذج طلب التمويل. رابعا / هنالك رسوم إدارية تقدر بمبلغ ٥٠٠ ريال سعودي يجب على المتقدمين سدادها .

أما بالنسبة لطرق وكيفية التقديم والتسجيل على تمويل شخصي الراجحي.