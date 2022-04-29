نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2022 – 1443 وأحوال الطقس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2022 – 1443 يسأل عنها المسلمين في المملكة العربية السعودية، حيث أنه تبقى يومين على حلول عيد الفطر المبارك. ولهذا يسألون عن موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2022 – 1443 حيث أنها تختلف من مدينة لمحافظة. ونجد أن البعض الأخر يتسأل عن كم عدد تكبيرات صلاة العيد قبل تأدية الصلاة. لهذا ننشر في الموضوع التالي موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2022 – 1443 لنرد على التساؤلات المطروحة.

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2022 – 1443

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام تبدأ الساعة 5:19 صباح يوم الاثنين الموافق 1 شوال من عام 1443 هجريًا. حيث أن صلاة العيد الدمام تكون عقب شروق الشمس بدقائق .

وقت صلاة العيد في السعودية

وقت صلاة العيد الدمام سيكون 5:19 صباحًا.

أما وقت صلاة في الرياض هي 5:36 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في سكاكا 2022 – 1443 هي 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة هو 6:08 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في تبوك الساعة 6:10 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2022 – 1443 في عرعر الساعة 5:45 صباحًا.

كم عدد تكبيرات صلاة العيد

كم عدد تكبيرات صلاة العيد هي ركعتين حيث تبدأ بتكبيرة الإحرام ويقرأ المسلم كل ركعة في كل منهما الفاتحة وسورة آخرى من القرآن الكريم. و كم عدد تكبيرات العيد وفي الركعة الثانية تقرأ سورة الأعلى وفي الركعة الثانية سورة الشمس. ويتم التكبير في الركعة الأولى خمس تكبيرات. عدد تكبيرات صلاة العيد وفي الركعة الثانية يكبر بعد قراءة القرآن أربعة.

أحوال الطقس الدمام

أحوال الطقس الدمام تختلف من منطقة لأخرى حيث أن طقس الدمام هو 31 درجة مئوية وفي جدة 35 درجة مئوية حيث أن موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2022 – 1443 يصادف أن درجة الحرارة تكون 31 درجة مئوية. وفي مكة المكرمة 39 درجة مئوية وفي الرياض 32 درجة مئوية. وفي تبوك 36 درجة مئوية. وأحوال الطقس الدمام في عيد الفطر 1443- 2022 في منطقة الطائف 28 درجة مئوية. أما في المدينة المنورة ستكون في عيد الفطر 35 درجة مئوية. وفي الاحساء 32 درجة مئوية. أما جازان ستكون 34 درجة مئوية. وفي منطقة أبها تكون الحرارة في عيد الفطر المبارك 23 درجة مئوية. أما منطقة حفر الباطن تكون 32 درجة مئوية.