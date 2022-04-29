نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف مواعيد صلاة العيد في السعودية 1443هـ، من مدينة إلى أخرى وفقًا للمنطقة الزّمنية التي تقع فيها كل مدينة، فيما يهتم المواطنون والمقيمون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالتعرف إلى موعد الصلاة في المدينة أو المنطقة التي يسكنون فيها، سيما أن عيد الفطر يأتي بعد ساعات قليلة، ووفق الحسابات الفلكية فإنه من المُقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة يوم الإثنين القادم الموافق 2 مايو 2022.

مواعيد صلاة العيد في السعودية 1443

ورغم أن مواعيد صلاة العيد في السعودية 1443هـ، لم يصدر بشأن بيان رسمي، لكن المتبع في الأعوام الماضية، هو أداء الصلاة تكون بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة، بحسب توقيت أم القرى، وفقًا لما أكده وزير الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي دعا جميع فروع الوزارة إلى العمل على إعداد جميع الجوامع والمصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1443 هـ، وبذل مزيد من الجهد لتهيئتها بشكل جيد للمصلين، ووفقًا للدراسات الفلكية فإن يوم الاثنين الثاني من شهر مايو 2022 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وعليه يمكن تحديد مواعيد الصلاة بشكل تقريبي في مدن ومناطق المملكة.

توقيت صلاة عيد الفطر في الرياض 1443

يحل شروق شمس الاثنين 1 شوال 1443هـ، الموافق 2 مايو 2022 م في العاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة 05:13 صباحًا، وبالتالي فإن صلاة العيد تكون في تمام الساعة 05:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مكة 1443

وفي مكة المكرمة يكون شروق شمس يوم الاثنين 1 شوال 1443 هـ، الموافق 2 مايو 2022م في تمام الساعة 05:49 صباحًا، وبالتالي فإن صلاة العيد تكون في تمام الساعة 06:04 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في المدينة المنورة 1443

ووفقًا لتقويم المدينة المنورة إلى فإن شروق الشمس يوم الاثنين 1 شوال 1443 هـ، الموافق 2 مايو 2022م سيكون الساعة 05:45 صباحًا، وبالتالي فإن صلاة العيد تمون في تمام الساعة 06:00 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جدة 1443

أما موعد صلاة العيد في جدة 1443، فإنه يكون بعد ربع ساعة من شروق الشمس يوم الاثنين 1 شوال 1443 هـ، الموافق 2 مايو 2022 م الذي يحل في تمام الساعة 05:52 صباحًا، وعليه تكون الصلاة في الساعة 06:07 صباحًا.