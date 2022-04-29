طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف الأفواج الأمنية 1443 برقم الهوية عبر منصة ابشر “jops.sa”

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة وظائف الأفواج الأمنية صرحت إدارة الشؤون العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول الأولى في الأفواج الأمنية لجميع المرشحين لهذه الوظائف، وجميع هذه الوظائف تنطلق تحت رتب وظيفية متنوعة متمثلة في عريف ورقيب وجندي وجندي أول ووكيل رقيب، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق رابط إلكتروني يمكن مختلف المرشحين لهذه الوظائف من الاستعلام عن نتائج الافواج الأمنية بسهولة، وخلال مقالنا اليوم سنتعرف على طريقة الاستعلام عن النتائج الأولية للقبول في الأفواج الأمنية الجديدة.

طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الأفواج الأمنية الجديدة

تعتبر قوات الأفواج الأمنية هي واحدة من القطاعات العسكرية التي تتبع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وتم إنشاء هذه القوات في يوم 11 من شهر أغسطس سنة 2010 ميلادياً وتعمل هذه الأفواج على محاربة العصابات المختلفة وتأمين كافة المناطق الحدودية والجبلية في المملكة العربية السعودية وقد قامت وزارة الداخلية بتخصيص موقع إلكتروني يمكن المواطنين من الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة بسهولة ويسر، والآن يمكنك الاستعلام عن نتائج القبول في الأفواج الأمنية الجديدة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر للتوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية .

ثم اضغط من الصفحة الرئيسية على زر نتائج قبول الأفواج الأمنية .

قم بكتابة كافة البيانات الخاصة.

اكتب رقم الهوية الوطنية في الخانة الخاصة بها.

ادخل تاريخ الميلاد وقم بتحديد الجنس أنثى أم ذكر.

اكتب الرقم القومي للأب.

حدد الرتبة الوظيفية هل هي جندي أول أو جندي أو رقيب أو عريف أو وكيل رقيب.

ثم اضغط على كلمة عرض.

سيظهر أمامك نموذج القبول الذي يحمل تاريخ المقابلة والمكان الذي تمت فيه المقابلة والزمن الذي تم عقد المقابلة فيه.

اضغط على زر طباعه وذلك من أجل طباعة نموذج القبول لإرفاقه مع مستندات المقابلة.

المستندات اللازمة للقبول في الأفواج الأمنية عام 1443 هجرياً

أتاحت قوات الأفواج الأمنية نتائج قبول الوظائف المختلفة عبر منصة أبشر للتوظيف وأكدت الإدارة العامة على أهمية الالتزام بكافة التعليمات التي قامت الشؤون العسكرية بتحديدها من قبل، كما أكدت على ضرورة إحضار المستندات المطلوبة حتى يكون القبول في الأفراد الأمنية لعام 1443 هجرياً كاملاً ولا يواجهها المتقدم أي عراقيل، وهناك بعض المستندات التي يجب تحضيرها عقب الإعلان عن نتائج القبول المبدئية، وهي كالتالي:

نموذج خاص بموعد المراجعة ويتم الحصول على هذا النموذج عن طريق منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية العسكرية.

بطاقة الرقم القومي الأصلية الخاصة بالمتقدم في قوات الأفواج الأمنية وصورتين من هذه البطاقة.

شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعادلة وصورة لها.

أصول الشهادات الإضافية.

4 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء.

قلم جاف أزرق وملف.

إشعار يتضمن درجة المتقدم في امتحان القياس.

تعليمات هامة قبل حضور دورة وكالة الأفواج الأمنية

هناك بعض التعليمات التي أعلنتها وزارة الداخلية للمقبولين في وظائف الأفواج الأمنية قبل حضور الدورة، ومنها ما يلي:

الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة .

عدم الدخول بأي أدوية طبية إلا في حالة الضرورة ويجب الإفصاح عن هذه الأدوية بشكل مفصل عند الحضور.

عدم الحضور بالملابس المدنية مثل الشماغ أو الثوب، وعدم الدخول بأدوات حادة أو بالنظارات الشمسية وغيرهم.

ممنوع التدخين أو ما يتعلق به.

وايضا ممنوع دخول أي أجهزة اتصالات أو تصوير أو تسجيل أو أجهزة ذكية.

ممنوع على الحضور للتدريب بالسيارة الخاصة ولن يتم السماح بدخول السيارات أو بوقوفها بجانب الأسوار ويتحمل الطالب المسؤولية الكاملة في حالة المخالفة.

يفضل رفع مستوى اللياقة البدنية الخاص بك قبل دخول الدورة، لأن ذلك سيساعدك في أدائك للأعمال التدريبية بشكل فعال ويجنبك التعرض لإصابات.

لن يسمح بدخول الدورة للأشخاص غير المكتملين التحصين وذلك وفقاً للحالة الصحية في تطبيق توكلنا.

نظراً للظروف الصحية الراهنة ستكون مدة الدورة ثلاثة أشهر داخلية بدون أي زيارة أو خروج.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لكم رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في قوات الأفواج الأمنية ووضحنا لكم خطوات الاستعلام عن هذه النتائج، كما ذكرنا المستندات المطلوبة للتقديم في المقابلة في حالة القبول المبدئي في هذه الوظائف.