نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة الهشه لإفطار أول يوم العيد في المقال التالي

القرص الطرية بالعجوة من المعجنات التي يعشقها الكثير مناولها أقبال كبير عند تناولها داخل أو خارج المنازل والتي دائما تباع في المخابز بحشوات مختلفه باستخدام الملبن أو العجوه تعجن باللبن الرايب أو الحليب والقشطه والسمن لتعطي طعم لذيذ ومشهي مشبع يمكن تقديمها خلال فترات النهار وسط الوجبات أو بلانش بوكس المدرسة سوف نستعرض في السطور التالية طريقة عمل القرص بالعجوة الطرية. مكونات القرص الطرية بالعجوة المكونات: كيلو دقيق ابيض صالح لجميع الأغراض ومنخول.

كوب ونصف لبن دافئ سائل.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر ابيض.

معلقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا. متطلبات الحشو: 3 كيلو عجوه.

نصف كوب سكر.

نصف كوب قرفة بودرة. طريقة تحضير القرص الطرية بالعجوة بواسطة العجان الكهربائي نضع اللبن مع السكر والفانيليا والخميرة ونخلطهم جيدا. في وعاء كبير نضع الدقيق مع رشه الملح والبيكنج بودر وقومي بمزجهم جيدا مع بعض. ثم يضاف الدقيق إلى المكونات السائلة ولكن بالتدريج مع الاستمرار في الخلط. اعجني الدقيق إلى أن يصبح عجينة متماسكة فإدا لم تكن متماسكة قومي بإضافة الماء الدافئ حتى تصبح طرية ومتماسكة إلى حد ما. استمري في عملية العجن لمده لا تقل عن 10 دقائق واتركي العجينة جانبا بعد تغطيها بكيس بلاستيك حتى تختمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد أن يختمر العجين قومي بتشكيله على هيئة كرات متوسطة الحجم أو صغيرة حسب الرغبة. جهزي وعاء كبير اخر واعجني العجوه مع القرفة والسكر وشكلي العجوة على هيئة أقراص. خذي كرة من العجين وأفرديها على جراحه اليد وضعي فيها قرص العجوه ثم لمي أطراف العجينة وكوريها جيدا وضعيها في صينية كبيرة الحجم مدهونة بمادة دهنية. قومي بتكرار نفس الطريقة إلى انتهاء كمية العجين والحشوة. ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة وادخلي أقراص العجوه الطرية الفرن الساخن لتأخذ اللون الذهبي الفاتح واسحبيها من الفرن وقدميها لأولادك مع أكواب اللبن في صباح أول يوم العيد بالهناء والشفاء. تعد طريقة عمل القرص الطرية و كعب الغزال من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في مطبخ المنزل. عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة الهشه لإفطار أول يوم العيد - ثقفني

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