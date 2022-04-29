نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز جواز سفر سوري 2022 منظومة حجز جوازات السفر السورية www syria-visa sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز جواز سفر سوري 2022 نظرًا للأعداد الكثيرة من المهاجرين السوريين المنتشرين في جميع أنحاء الوطن العربي والذين يسعون دائمًا إلى العودة لبلدهم والاجتماع مع أقاربهم في موطنهم سوريا، اضطرت حكومة سوريا إلى إتاحة رابط إلكتروني يستطيع المواطنين من خلاله حجز مواعيد نظام الجوازات السوري مما يسمح لهم بإتمام كافة المعاملات المرتبطة بالجواز السوري سواء كان تقديم الطلب لأول مرة أو طلب تجديد أو الحصول على بدل تالف أو فاقد، وخلال السطور التالية سوف نقدم لكم رابط حجز جواز السفر السوري 2022 وكافة التفاصيل المتعلقة بمنصة حجز.

رابط حجز جواز السفر السوري 2022

قامت وزارة الداخلية بإطلاق موقع إلكتروني خاص لمنصة حجز وهي خدمة مخصصة لمواعيد الحصول على جوازات السفر السورية وفقًا لهيئة الهجرة والجوازات، ويستحوذ الاتصال بنظام جوازات السفر السورية طلب كبير من الأشخاص الراغبين في ممارسة أعمال تجارية مع نظام الجوازات السورية ونتيجة لذلك ينبغي انتظار أن يتم اتصال النظام بالعمل .

وتقوم هذه المنصة بتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم من أجل تطوير وتحسين هذه الخدمات، وكان قد صرح “محمد رحمون” وزير الداخلية السوري في وقت سابق أن مشروع حجز جوازات السفر السورية إلكترونيا من المقرر الانتهاء منه في عام 2022 أي العام الحالي.

منصة حجز لاستلام جواز السفر السوري 2022

تزايدت عمليات البحث بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حول رابط التسجيل في منصة حجز لاستلام جواز السفر السوري، وذلك بعد أن قدمت الحكومة السورية خدمة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجوازات والهجرة والتي تشمل على العديد من المميزات التي يحتاجها المواطن لتسريع الإجراءات اللازمة لعمل جواز سفر بشكل صحيح.

التسجيل في الموقع الرسمي للجوازات والهجرة

الكثير من المواطنين السوريين لديهم فضول حول كيفية الوصول إلى منصة حجز جوازات السفر للحصول على جواز سفر سوري، حيث يتم التسجيل في موقع الجوازات والهجرة عن طريق اتباع عدة خطوات بسيطة تتمثل في النقاط التالية:

في البداية يتم الدخول على الرابط المباشر لموقع Syria-visa.sy.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية للشخص ورقم الهاتف المحمول واسم الأم والأب.

تحديد العنوان وكتابة اسم الزوجة والأبناء.

كتابة رقم التحقق وتحديد تاريخ الحجز ثم تأكيد الموعد.

سيتم إعلام المستهلك عن الموعد عن طريق رسالة نصية يتم إرسالها على رقم الهاتف المحمول.

منصة حجز جواز سفر سوري 2022

منصة حجز هي أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع دائرة الهجرة والجوازات لخدمة المواطنين في الداخل والخارج، وتم إطلاق هذه المنصة من أجل تقليل الازدحام وتسهيل عملية الوصول إلى الخدمات من إدارة الهجرة والجوازات، وتقدم المنصة العديد من الخدمات التي يمكن حجزها ومن أبرزها:

الحصول على جواز سفر جديد.

تبديل جواز السفر.

الحصول على جواز سفر بدل فاقد.

الحصول على جواز سفر بدل تالف.

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر جديد

هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يستطيع المواطنين الحصول على جواز سفر أو تجديده، وتتمثل هذه المستندات في التالي: