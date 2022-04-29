موعد ليلة الشك رمضان 2022 في الإمارات .. حكم صيامها

موعد ليلة الشك رمضان 2022 في الإمارات من المعلومات الدينية التى يتساءل عنها المسلمون المتواجدين دولة الإمارات. بجانب رغبتهم في معرفة حكم صيام ليلة الشك لاسيما أن موعد ليلة الشك رمضان 2022 في الإمارات تعنى بداية الشهر في الدولة لاتمام شهر شعبان وبداية شهر رمضان الكريم. وذلك عند تعذر رؤية هلال رمضان بسبب التغيرات الجوية والظروف المناخية. ومن المحدد حسب البحوث الفلكية ودار الإفتاء أن شهر رمضان هذا العام يأتي كاملاً على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأثنين الموافق 2 مايو المقبل. وسط استعدادات الفرحة والبهجة في مختلف أرجاء دولة الإمارات سواء من قبل المواطنين أو المقيمين بالدولة والمسافرين لقضاء عطلة عيد الفطر بداخلها.

موعد ليلة الشك رمضان 2022 في الإمارات

من المعروف أن يأتي موعد ليلة الشك في رمضان 2022 في الإمارات مع بداية ليلة 30 شعبان من كل عام هجري فهى الليلة المتممة لشهر شعبان وفق ما أشار إليه علماء الفقه وذلك الحسابات الفلكية في دولة الإمارات الشقيقة. وهذا العام لم يشهد ليلة شك لأن شهر شعبان ورد 29 يوم أي شهر ناقص.

حكم صيام ليلة الشك

أكد علماء الفقه عن حكم صيام ليلة الشك غير مشروع ونهى عن صيام يوم الشك 30 شعبان. وفق ما جاء في السنة النبوية حين أمر عباد الله بالصيام عند الهلال والإفطار عند رؤيته مرة ثانية. حتى وإن كانت السما مليئة بالغيوم وعدم وضوح رؤية القمر. وبذلك يكون محدد بشكل سليم حكم صيام ليلة الشك.

توقيت ليلة الشك رمضان 2022 الإمارات

حُدد توقيت ليلة الشك رمضان 2022 الإمارات من يوم 29 شعبان 1443هـ. وفي حالة تعذر رؤيته في ليل 29 شعبان 1443هـ، يكون اليوم التالي 30 شعبان 1443 وبالتالي ليلة الشك في ليلة 30 شعبان. وجدير بالذكر أن هذا العام لايوجد ليلة شك حسب ما أعلنته البحوث الفلكية في الإمارات العربية المتحدة. لذلك بدأ شهر رمضان في 2 أبريل 2022 م.