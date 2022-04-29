نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الأردن 2022.. وطريقة أدائها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الأردن 2022 تبحث عنها الأمة الإسلامية في هذا التوقيت من شهر رمضان 1443 هجريًا. حيث يريد الشعب الأردني معرفة كافة تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر في الأردن 2022 وكذلك يتساءلون حول متى اول أيام عيد الفطر 2022 حيث أن شهر رمضان اقترب على انتهاء بعد يومين ولهذا يبحث الشعب الأردني عن موعد صلاة عيد الفطر في الأردن 2022 وهذا ما نقدمه في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الفطر في الأردن 2022

لا تتشابه موعد صلاة عيد الفطر في الأردن 2022 بين مدينة ومدينة، حيث ننشر متى اول ايام عيد الفطر 2022 في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن عمان الساعة 06:05 دقيقة صباحًا

أما موعد صلاة عيد الفطر 2022 المفرق الساعة 06:03 دقيقة صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر 2022 السلط الساعة 06:05 دقيقة صباحًا

متى اول أيام عيد الفطر 2022

متى اول أيام عيد الفطر 2022 يتساءل الشعب الأردني عن موعد عيد الفطر ٢٠٢٢، والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 2 مايو لعام 2022 ميلاديًا، و1 شوال من عام 1443 هجريًا، ثم يأتي ثاني يوم عيد الفطر المبارك 2022 يوم الثلاثاء 3 مايو لعام 2022 ميلاديًا و2 شوال 1443 هجريًا والأربعاء 4 مايو 2022 3 شوال 1443 هو ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

أداء صلاة عيد الفطر ٢٠٢٢ الأردن في المنزل

عيد الفطر ٢٠٢٢ الأردن في المنزل يحتاج معرفتها البعض الذي لا يستطيعون على النزول في موعد صلاة عيد الفطر في الأردن 2022 بالمساجد، ولهذا ننشر طريق صلاة عيد الفطر ٢٠٢٢ الأردن في المنزل حيث أن صلاة عيد الفطر تكون بنفس طريقة صلاة العيد المعروفة حيث يقوم المسلم في عيد الفطر ٢٠٢٢ الأردن في المنزل بصلاة ركعتين ومعها 7 تكبيرات عقب تكبيرة الإحرام وهذا الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر ٢٠٢٢ – 1443 الأردن في البيت قبل قراءة سور قرآنية. ويقوم المسلم بعمل خمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام قبل قراءة سور القرآن. ويجلس المسلم للتشهد ثم يُسلم.

متى عيد الفطر 2022 يسأل عنها المسلمين في دولة الأردن ولهذا ننشرها في السطور التالية حيث تكون في عمان الساعة 06:05 دقيقة صباحًا وفي المفرق الساعة 06:03 دقيقة صباحًا، وفي السلط الساعة 06:05 دقيقة صباحًا.