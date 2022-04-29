نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022 .. إليكم مواقيت جميع المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022 يسأل عنها الشعب الفلسطيني وكذلك عن شروق الشمس في فلسطين انتظارًا منهم لمعرفة موعد الصلاة في فلسطين. حيث أن موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022 يستعدون لها حيث أن عيد الفطر المبارك 2022 ميلاديًا – 1443 هجريًا يبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 2 مايو 2022. ولهذا نرصد لكم موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022 في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022

تختلف موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022 بين مدينة وأخرى. حيث أن الشعب الفلسطيني ينتظر صلاة عيد الفطر 1443 هجريًا- 2022 ميلاديًا، قبل الاحتفال. وهو ما ننشره في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022.

قطاع غزة الساعة 6:13 صباحا.

مدينة القدس الساعة 6:14 صباحا.

رام الله – الضفة الغربية الساعة 6:15 صباحا.

مدينة حيفا الساعة 6: 3 صباحا.

الناصرة الساعة 6: 1 صباحا.

مدينة الرملة الساعة 6: 5 صباحا.

يافا الساعة 6: 2 صباحا.

مدينة جنين الساعة 06:01 صباحا.

شروق الشمس في فلسطين

شروق الشمس في فلسطين يأتي بعده بمدة 15 دقيقة موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022. حيث يكون وقتها وقت اذان الفجر في فلسطين قبل صلاة العيد.

وقت اذان الفجر في فلسطين

وقت اذان الفجر في فلسطين قبل موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2022 يكون:

اذان الفجر في فلسطين القدس 04:29:04 صباحًا

وقت اذان الفجر في فلسطين عكا 04:26:06 صباحًا

موعد الصلاة في فلسطين

موعد الصلاة في فلسطين اذان الفجر في حيفا 04:27:50 صباحًا

وقت اذان الفجر في فلسطين في بير سبع 04:30:05 صباحًا

موعد اذان الفجر في فلسطين

موعد اذان الفجر في فلسطين ايلات 04:29:02 صباحًا

وقت اذان الفجر في فلسطين غزة 04:32:50 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين القدس

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين في القدس 6:14 صباحًا بتوقيت فلسطين يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 ميلاديًا، 1 شوال 1443 هجريًا.

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين غزة

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين في غزة هو 6:13 صباحًا يوم الاثنين أول يوم عيد الفطر المبارك 1443 هجريًا في فلسطين.

بهذا نكون قد تحدثنا عن كل ما يتعلق بموعد صلاة عيد الفطر المبارك في الأراضي المحتلة 2022 بجميع المدن.