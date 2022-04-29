جدة - نرمين السيد - وطلب الموقع من متابعيه تفعيل خاصية الأخبار ليصلوا إلى منتجاته الإخبارية. ويواجه الموقع حملة تضييق إلكترونية ضخمة، مع بقية المواقع الروسية، عقب الأزمة الأوكرانية، منذ أكثر من شهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- موقع روسيا اليوم يتعرض لهجوم إلكترونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.