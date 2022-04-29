بايدن: لن نسمح لروسيا بتهديد شركائنا بقطع إمدادات الغاز عنهم

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن، ردا على تهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز عن بعض الدول الأوروبى، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بعمليات ترهيب أو ابتزاز للتملص من العقوبات، ولن تسمح لهم باستخدام نفطهم لتجنب عواقب عدوانهم.





وقال بايدن، فى سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الجمعة: "إننا نعمل مع دول أخرى- مثل كوريا الجنوبية واليابان لدعم جهودنا لمساعدة حلفائنا الأوروبيين الذين تهددهم روسيا بورقة الغاز على تلبية احتياجاتهم من الطاقة بطرق أخرى". وأضاف أن تلك التهديدات هى تذكير آخر بضرورة قيام أوروبا والعالم بالتوجه إلى مزيد من التحول للطاقة النظيفة، والولايات المتحدة تفعل ذلك الآن، ففى العام الماضى، قمنا بنشر المزيد من وحدات تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات أكثر من أى عام فى التاريخ، وهو ما يكفى لتشغيل 56 مليون منزل.

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