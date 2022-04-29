الدفاع البريطانية: الجيش يشارك فى تدريبات عسكرية مع الناتو

جدة - نرمين السيد - صرح وزير الدفاع البريطانى بن والاس، بأن أمن أوروبا أصبح القضية الأكثر أهمية منذ أى وقت مضى؛ ولذلك التدريبات العسكرية التى تشارك فيها المملكة المتحدة فى مايو مع الحلفاء والشركاء عبر حلف شمال الأطلسى (الناتو) هو إظهار للتضامن والقوة فى واحدة من أكبر عمليات الانتشار المشتركة منذ الحرب الباردة.





وقال والاس، وفق ما جاء فى بيان على موقع وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، إنه من خلال العمل فى جميع أنحاء أوروبا، سيقف الجيش البريطانى جنبًا إلى جنب مع الشركاء للجمع بين القدرات والقيم المشتركة ولتعزيز السلام والأمن. وستشارك بريطانيا فى التدريبات بنشر 72 دبابة تشالنجر 2 و12 مدفعية مجنزرة من طراز AS90 و120 عربة قتال مدرعة واريور فى بلدان من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية. وسيجرى حوالى 8000 جندى من الجيش البريطانى سلسلة من التدريبات المخطط لها فى جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف فى واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة.

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