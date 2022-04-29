جدة - نرمين السيد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية رمضانية فى عدد من المحافظات اليمنية، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية التى تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن فى 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، أن المركز قام بتوزيع 112 طنًا و350 كيلو جرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا فى مديريتى حريب والمدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 6300 فرد، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تأتى امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التى تقدمها السعودية ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة فى جميع أنحاء العالم. كما وزّع المركز 51 طنًا و895 كيلو جرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا فى مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2910 أفراد، إلى جانب 2925 سلة غذائية رمضانية فى مديريات الوادى والمدينة وحريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 17550 فردًا. وفى مناطق أخرى حول العالم، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 550 سلة غذائية رمضانية للفئات المحتاجة بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 3300 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية رمضانية فى اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.