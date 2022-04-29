المفوضية الأوروبية وبلغاريا تشكلان أول فرقة عمل إقليمية لبحث إمدادات الطاقة

وذكرت المفوضية، فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أن فريق العمل سيبحث قضايا احتياجات الغاز والكهرباء والأسعار، فضلاً عن جوانب البنية التحتية.
وبحسب البيان، تركز فرقة العمل الإقليمية على العام المقبل وستوفر خبرة ودراية إقليمية محددة لتطوير وتنفيذ خطة العمل الأوروبى المشترك المعروفة بـ REPowerEU، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى الروسى وملء الخزانات قبل الشتاء المقبل وزيادة تسريع إزالة الكربون عن قطاع الطاقة.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن فرقة العمل ستدعم تنفيذ خطط التأهب المشتركة فى المنطقة، بما فى ذلك الشراء الدولى والتخزين وبالتالى المساهمة فى أمن الإمدادات لبلغاريا والمنطقة ومجتمع الطاقة وخارجها، وسيعتمد فريق العمل بشكل ملحوظ على استعدادات المفوضية الأوروبية لعدد من سيناريوهات اضطراب الطاقة، بالتنسيق الوثيق والتضامن مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
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