الداخلية تعلن فتح القبول في شؤون الأفواج الأمنية لحملة الثانوية فأعلى هذا العنوان الذي تصدر لائحة البحث في المملكة العربية السعودية ضمن محركات البحث وضمن صفحات السوشيال ميديا التي تهتم بنشر وظائف تخص المملكة العربية السعودية إن كان الموظف المطلوب سعودي الجنسية او من المقيمين على أرض الممكلة من جنسيات اخرى نظراً لكثرة المقيمين في المملكة من العرب والأجانب والذين يقصدون السعودية للعمل في أغلب الحال لذا كانت وظائف الافواج الامنيه من اهم الاخبار اليوم وبالاخص ان الوظيفة ضمن الحكومة ولا تتطلب سوى شهادة ثانوية وهذا بحد ذاته يعتبر فرصة لمن يبحث عن عمل وليس لديه شهادة كبرى.

وظائف الافواج الامنيه

فيما اعلنت وزارة الداخلية الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على الرتب (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي).

شروط وظائف الافواج الامنية

ومن اهم الشروط التي جائت للتسجيل :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة .

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن لا يكون المتقدمة قد أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

التقديم على وظائف الافواج الامنية

قم بتعبأة الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة والتسجيل يبدأ اعتباراً من السبت القادم 1442/2/2هـ حتى الخميس الموافق 1442/2/7هـ ومثل ما نوصي كل مرة يتوجب على المتقدم التاكد قبل إرسال الطلب من وضع بيانات الاتصال بشكل صحيح حتى يتم التواصل معه.