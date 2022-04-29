نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Site..نتائج القبول الموازي 2021/2022 موقع استعلام النتائج عبر وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، استقطب موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عددًا كبيرًا من الطلاب والطالبات للاستعلام عن النتائج، وذكرت واشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي حالياً أصبحت معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي العراقية شريطة المتابعة والمراجعة.

استخراج تلك النتائج الصحيحة بشكل وبصورة الكترونية

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية، استقبل مؤشرات بحث جوجل والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور بعدد وصل إلى حوالي 22 ألف طالب من أجل التحقق من نتائج القبول الموازي ومعرفة ما إذا تم قبول الجامعة أم لا. شريطة أن تكون نتائج القبول الموازي جاهزة الآن ليتم تحصيلها في جميع المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

سوف نتابع معكم من خلال المقال الخاص بنا ونراجع معكم خطوات الحصول على نتائج القبول الموازية اون لاين في جميع المحافظات العراقية.

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ادخل الى الموقع من عبر الرابط الأتي dirasat-gate.org/

حدد الرمز للاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

ابدأ بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي وسجل اسم الطالب ورقم الاختبار مباشرة في الأيقونة المخصصة له.

انقر فوق مربع الاستعلام وسيتم عرض النتائج لك على الفور في شكل ملف pdf.

ويمكنك مشاركتنا في خانة التعليقات أدناه البيانات اللازمة لإجراء الامتحان والاستعلام عن نتائج القبول الموازي، حتى نتمكن من مساعدتك في الحصول على تلك النتائج التي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية فورًا. نؤكد اكتمال عملية المراقبة. يتم نشر هذه النتائج على الإنترنت باستخدام موقع الوزارة.

نتيجة القبول الموازي

تستمر معدلات البحث على جوجل في تحديد كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازية، حيث تم نشر هذه النتائج مؤخرًا وتقديمها إلكترونيًا لحوالي 22000 طالب وطالبة في العراق، حيث أكملت وزارة التربية والتعليم العراقية قبول الطلاب والكشف عنهم. حول هذه النتائج من أثناء نشر النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتيجة القبول الموازي 2021/2022

تتزايد عمليات البحث على Google حتى الآن، مدعومة بالاعتراف بإمكانية الحصول على نتائج قبول موازية، والتي تم الكشف عنها بعد أن تقدم حوالي 30 ألف طالب بطلبات قبول موازية وتم الإعلان عن تبني هذه النتائج بعد انتظار طويل استمر عدة أسابيع. وكانت هذه النتائج تم الحصول عليها بقبول 22000 طالب.