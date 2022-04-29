نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر بالمملكة 1443 “العيد جانا” تفاصيل مواعيد اجازات عيد الفطر بجميع قطاعات المملكة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر بالمملكة 2022 السعودية مع اقتراب عيد الفطر المبارك ينتظر جميع الأشخاص هذه الإجازة بفارغ الصبر، كما يتساءلون عن موعد الإجازات، وعن عدد أيام تلك الإجازة، ومن المعروف أن جميع المسلمون حول العالم ينتظرون الإجازات الخاصة بالأعياد بفارغ الصبر حتى يقومون بزيارة أقاربهم وأصدقائهم، وأيضاً يريدون بعض الراحة من ضغط العمل ويريدون الترفيه عن أنفسهم والفرحة بأجواء العيد، ونحن في هذا المقال سوف نطلعكم على الموعد بالسعودية في كافة القطاعات، وعن عدد أيام تلك الإجازات، كما سنطلعكم على موعد إجازات عيد الفطر لموظفين البنوك، وموعد الإجازة أيضاً للمدارس والجامعات، تابعوا معنا.

موعد إجازة عيد الفطر بالمملكة 1443

إجازات عيد الفطر المبارك لعام 1443/2022 بداية من الأحد الموافق 30 من شهر رمضان 1443 ه‍، والموافق 1 من شهر مايو 2022، ومن المقرر أن عطلة عيد الفطر المبارك سوف تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر شوال لعام 1443 هجريا، والموافق 4 من شهر مايو لعام 2022 م، وهذا القرار وفقاً للبيان الرسمي الذي أصدر من قبل هيئة الخدمات المدنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

موعد إجازة عيد الفطر بالمملكة القطاع الخاص

من المقرر أنه ستبدأ عطلة عيد الفطر السعيد لعام 1443 ه‍ للقطاعات الخاصة في اليوم الموافق 1 من شهر مايو لعام 2022، وستنتهي الإجازة وسيبدأ دوام العاملين في القطاعات الخاصة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو 2022.

إجازة للموظفين الحكوميين

سوف تبدأ إجازات عيد الفطر للموظفين الحكوميين من يوم الأحد الموافق 30 رمضان، والموافق اليوم الأول من شهر مايو، فيما ستكون نهاية الإجازة وبدأ الدوام من يوم الأحد الموافق 7 من شهر شوال 1443 ه‍، والموافق 8 من شهر مايو 2022 م.

موعد إجازة البنوك

كذلك أيضًا تم الإعلان عن إجازات عيد الفطر للبنوك بواسطة البنك المركزي السعودي، أنها ستبدأ بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 27 من شهر رمضان، وستقوم البنوك باستئناف عملها من يوم الأحد الموافق 8 من شهر مايو 2022.

المناسبات الرسمية بالمملكة

اجازات العام 2022 بالمملكة، وهو كالاتي: (عيد الأضحى المبارك الذي تبدأ من يوم عرفات الي يوم 9 ذي الحجة 1443 ، ومدة الاجازة 4 أيام بالإضافة الي يوم عرفات الموافق يوم الجمعة 8 يوليو 2022 علي ان تنتهي الثلاثاء 12 يوليو 2022 وتكون إجازة رسمية لجميع العاملين بالمملكة، إجازة اليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر 2022، وهذه الاجازة يوم واحد فقط).