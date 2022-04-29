الآن epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في كل الجامعات العراقية برقم الامتحاني

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 فقد تزداد مؤشرات البحث بشكل ملحوظ في هذه الساعات من جانب الطلاب في كافة أنحاء العراق وكذلك أولياء الأمور للتعرف على نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة هذا العام 2022، وهي النتائج المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة بناءً على ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية من الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب، فقد تم الإعلان عن قبول عدد يصل إلى اثنين وعشرين ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء العراق بالجامعات المختلفة في العديد من التخصصات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية

أعلنت المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الأيام الأخيرة تفعيل الرابط الإلكتروني المستخدم في التعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية، وهو الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ليتم من خلاله استخراج نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني فقط، فمن المقرر أن تطرح الوزارة النتائج الخاصة بالطلاب رسميا خلال الساعات المقبلة، ويتم الحصول على النتائج مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.

اختيار أيقونة استخراج نتائج الطلاب.

تحديد نتائح القبول الموازي في العراق 2022

اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

إرفاق الرقم الامتحاني الخاص بالطالب وكافة البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار أيقونة الحصول على النتيجة لتظهر مباشرةً على الفور.

شروط القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وقد خططت وزارة التربية والتعليم العراقية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب اتباعها لكي يتم القبول الموازي في الجامعات العراقية، والتي جاءت على النحو التالي.