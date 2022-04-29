رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 1443 برقم الحساب والعداد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 1443، وضعته شركة الكهرباء السعودية، وتحرص هذه الأخيرة من خلال وضعه إلى تسهيل الأمور على المستخدمين للقيام بذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة للتنقل إلى مقر الشركة، وهذه الخدمة متاحة في كل وقت ومكان لكل المواطنين السعوديين، وتدخل في إطار عمليات التطوير التي تنتهجها الشركة من أجل تحسين خدماتها، وتكون هذه الأخيرة من خلال تطبيق الكهرباء، وهو يدخل في إطار التطور في كل من املجالين التقني والرقمي للشركة، إلى جانب ذلك يقدم التطبيق العديد من الخدمات المجانية الأخرى، مثل إمكانية تسديد الفاتورة عن بعد، وهذا يجنّب المواطنين دفع الغرامات المالية المترتبة عن التأخر في السداد، وسنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع من خلال مقالنا على موقع ثقفني.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 1443

من بين المواضيع التي تهم المواطنين السعوديين رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 1443. ومن خلاله يمكنهم الاستعلام عن فاتورات الكهرباء بواسطة رقم الحساب. وقد تمت إتاحته بغية تسهيل الأمور على كل الناس، وتعتبر هذه الأخيرة من أبرز الشركات المتخصصة في توليد وتوزيع ونقل الكهرباء في أرجاء المملكة. ويتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع ما يلي:

أولا: الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية.

ثانيا: يقوم المستعلم بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثا: في الخطوة الثالثة يقوم باختيار خدمة المشتركين من بين الخدمات المتاحة على الصفحة، ثم يعين خدمة دفع الفواتير.

رابعا: سيتم عرض صفحة جديدة، يجب أن ينقر المستخدم من خلالها على خدمة فاتورتك.

خامسا: بعد ذلك يقوم بالنقر على خدمة الاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية.

سادسا: يعبئ المستخدم رقم حساب الفاتورة الثابتة، ثم ينقر على أيقونة التحقق.

سابعا: أخيرا سيعرض له الموقع كل المعلومات مع قيمة المبلغ الذي يجب أن يسدده لفاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

بالإضافة إلى ما سبق، يمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن الفاتورة بواسطة رقم العداد أيضا. ويمكن الاستعانة بتطبيق الكهرباء الذي وضعته الشركة، وهو يقدم الكثير من الخدمات التي وضعتها الشركة، ويكون ذلك في غضون دقائق فقط ولن يتكلف المواطن عناء التنقل إلى المقر الخاص بالشركة من أجل الاستفادة من الخدمات، ويتم الاستعلام بواسطة رقم العداد من خلال ما يلي:

بداية يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى تطبيق الكهرباء. بعد ذلك يكتب كل من اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يحدد الخدمات الإلكترونية. يتوجب عليه أن يقوم باختيار الاستعلام برقم العداد، ثم يكتب الرقم في الخانة المحددة له. في الخطوة الموالية، يجب أن يعبئ المستخدم كل المعلومات الشخصية في الخانات المخصصة لها، وسيعرض له الموقع كل التفاصيل الخاصة بالفاتورة.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 1443، وقد تطرقنا أيضا إلى طريقة الاستعلام باستخدام رقم العداد.