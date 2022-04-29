نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لأكتوبر القادم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022 أحد أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً، حيث أعلنت الوزارة عن مد فترة تقديم طلبات الاشتراط في الضمان الاجتماعي لكافة مواطني المملكة العربية السعودية المسجلين سابقاً في برنامج الضمان الاجتماعي على أن تنتهي فترة التسجيل في نهاية شهر أكتوبر لعام 2022، مما دفع الكثير من المستفيدين في البحث عن طريقة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور وهذا ما سنتعرف على في حيثيات هذا المقال فتابعونا.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الإيام الماضية على قنواتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لفترة أخرى تبدأ من تاريخ هذا الإعلان على أن تنتهي المدة في يوم 30 أكتوبر 2022 الموافق 5 ربيع الثاني 1444.

كما أكدت على هذه الفترة متاح بها التسجيل للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق فقط، كما أعلنت على أن عملية التسجيل في الفترة الجديد تتم إلكترونيًا عن طريق النت من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية فقط.

بالإضافة إلى ذلك أشارت الوزارة إلى نقطة هامة يتساءل عنها المستفيدين ألا وهي هل سيتوقف المعاش السابق؟، ولكن كانت إجابة الوزارة بأنه لن يتوقف أو ينقص الراتب للمواطنين الذين يثبت حاجتهم للدعم.

وعلاوة على ذلك أكدت المنصة على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على القنوات والصفحات الرسمية للوزارة في اتخاذ المعلومات وليس أي منصة أخرى.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

يتساءل العديد من المستفيدين عن الشروط الجديدة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لذلك سنعرض لكم شروط التسجيل من خلال النقاط التالية:

الجنسية السعودية شرط أساسي في المتقدمين.

كما يشترط إقامة المتقدم في السعودية بصورة دائمة.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى للدعم وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و550 ريال سعودي للتابع.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول عقارية أو سجل تجاري.

وعلاوة على ذلك يجب ألا يكون المتقدم من المستفيدين من خدمات مراكز الإيواء بالمملكة العربية السعودية.

كما يحق للعائل الذي يعول أكثر من أسرة أن تحصل كل أسرة على معاش مستقل عن الأخرى.

التقديم يتم فقط من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وبذلك نكون قد قمنا بشرح إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022.