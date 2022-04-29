نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب زكاة المال بالريال السعودي بسهولة من خلال هيئة الزكاة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حساب زكاة المال بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية لعام 1443 تعتبر زكاة المال من أركان الإسلام وتجب على كل قادر مسلم ومسلمة دفع الزكاة للفقراء والمساكين من المسلمين ولمعرفة مقدار الزكاة على الفرد يمكن إتباع عملية حسابية بسيطة وسوف نقوم بشرح هذه العملية بالريال السعودي.

ماهي زكاة المال في الإسلام

زكاة المال ركن أساسي من أركان الإسلام والتي تجب على القادرين على دفع تلك الزكاة والتي تنطبق عليهم الشروط وهي تطهر مال المسلم الذي يزكي عن أمواله ولها أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى وتقوم بتقوية العلاقة بين المسلمين الفقراء والأغنياء في الوطن.

كيفية حساب زكاة المال بالريال السعودي2022

حساب زكاة المال بالريال السعودي يجب ضرب المبلغ الواجب الزكاة عليه بالنسبة المحددة والتي يتم تقدير الزكاة عيها ربع عشر النصاب 2,5 % من قيمة المال الذي يدفع عنه الزكاة.

ويمكنك أيضا حساب الزكاة من خلال منصة إحسان الخيرية ودفع تلك الزكاة من خلال المنصة أيضاً.

خدمات حاسبة الويب لحساب الزكاة

لحساب زكاة المال بطريقة بسيطة بالريال السعودي يمكن من خلال الطريقة التالية:

أستيفاء شروط الزكاة.

الذهاب إلى حاسبة زكاة المال.

كتابة قيمة المال في المكان المخصص.

الضغط على الحساب.

ثم ظهور قيمة الزكاة في الخانة الخضراء.

نصاب زكاة المال

من أهم شروط زكاة المال للمسلمين هي بلوغ نصاب الزكاة والتي حددها الدين الإسلامي بوصول الشخص لشروط دفع الزكاة وتقدر بالذهب بقيمة (85) جراما عيار (21) قيراطا.

طريقة حساب زكاة المال للذهب

حدد الدين الإسلامي دفع الزكاة للمسلمين للذهب بما يعادل (85) جراما عيار (21 ) قيراط وبلوغه عاما كاملا فيجب دفع الزكاة عليه ومقداره ربع العشر (2,5 %) من قيمة الذهب.

طريقة حساب الزكاة التقديرية

بإمكان أحتساب قيمة الزكاة التقديرية بطريقة بسيطة تتم من خلالها معرفة المبلغ الذي يتم استخراجه للزكاة بعملية حسابية بسيطة وتقسيم المبيعات على (8) ويتم جمع الناتج وقيمة المبيعات مضروبة في (15 %) ويتم بذلك معرفة قيمة الزكاة.

طريقة حساب الزكاة للمحلات التجارية

بإمكان حساب الزكاة للمحلات التجارية بالطريقة التقديرية والمبلغ المقدر إخراجه من الزكاة ويتم تقسيم المبيعات في السنه على (8) وجمع الناتج مع القيمة المباعة في نسبة (15 %) ويتم ضرب الناتج بقيمة الزكاة الشرعية بنسبة (2,5 %).

كيفية حساب الزكاة المتراكمة

وجب على كل مسلم قادر على إخراج زكاة المال وعدم تراكم الزكاة عليه ويجب أن يقوم بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية ويتم حساب قيمة الزكاة والوقت في حال نصاب المال على أن يمر عاما كاملا عليه وذلك بنسبة (2,5 %) من قيمة المال.

طريقة تعبئة إقرار زكاة المال

يمكن تعبئة إقرار الزكاة بشكل إلكتروني من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة.

الضغط على الإقرارات.

ثم اختيار الإقرار المراد.

ملئ البيانات الخاصة المالية.

الضغط على تقديم إقرار الزكاة.

وصول رسالة على جوال الشخص برقم الفاتورة.

ثم صدور شهادة بعد دفع الفاتورة.

ما هي أنواع الزكاة في الإسلام

فيما يلي أنواع الزكاة في الدين الإسلامي والتي تختلف بعضها عن بعض تبعا لنوع الطرق التي يحصل من خلالها المسلم على الأموال وهي:

زكاة المال.

زكاة الأنعام.

وزكاة الفطر.

زكاة الركاز.

كذلك زكاة المعدن.

زكاة الثمار والزرع.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام ومعرفة الزكاة المفروضة على المسلم وكيفية حساب الزكاة بالريال السعودي وطريقة حساب الزكاة التقديرية وحساب زكاة المال بالنسبة للذهب بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية.