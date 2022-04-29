عاجل .. موقع نتيجة القبول الموازي 2022 خطوات الاستعلام عن نتائج القبولات للتعليم الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني في جامعات العراق

موقع نتيجة القبول الموازي 2022 في جامعات العراق، تمثل مرحلة الدراسة الجامعية مرحلة مهمة في حياة كل شخص لذا يرغب كل منا في الالتحاق بكلية مناسبة مع ميوله، موقع نتيجة القبول الموازي 2022 على مستوى كافة المحافظات بالعراق محافظة بغداد، ومحافظة البصرة، منطقة ذي قار، منطقة ديالى، دهوك، ومحافظة أربيل، ومحافظة كربلاء، ومحافظة كركوك، محافظة ميسان، حيث تعد فرصة القبول الموازي بالجامعات هي الأمل الأخير الذي يتطلع للوصول إليه الطلاب الذين حصلوا على درجات أقل من الحد الأدنى المطلوب للقبول بالجامعات العراقية الحكومية للعام الدراسي الحالي 2022، ونوضح في هذا المقال المزيد من المعلومات التي تخص هذا الموضوع نتيجة القبول الموازي 2022 .

موقع نتيجة القبول الموازي 2022

استخراج نتائج قبول التعليم الموازي 2022/2021 عبر رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022 عبر epedu.gov.iq وزارة التعليم العراقية PDF برقم الامتحاني للجامعات عموم محافظات العراق ، حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة تفصل كل طالب عن معرفة نتيجة قبولهم الموازي في الجامعات المختلفة بالمحافظات :

خطوات الاستعلام عن نتائج القبولات للتعليم الموازي

في الخطوة الأولى نتوجه للدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

في الخطوة الثانية نضغط على أيقونة نتيجة الطلاب.

في الخطوة الثالثة نختار الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي.

في الخطوة الرابعة نكتب رقم امتحان الطالب بالإضافة إلى باقي المعلومات.

سوف يتمكن الطالب في النهاية من معرفة نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية.

المصاريف الدراسية للتعليم الموازي في الكليات المختلفة

تختلف مصاريف الدراسة بالموازي باختلاف الكلية ،وسنوضح قيمة المصاريف فيما يلي: