نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الثالث المتوسط الخارجي بغداد 2022 pdf عبر وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq بالاسم والرقم الامتحاني في المقال التالي
موقع نتائج الثالث المتوسط الخارجي بغداد 2022 وسط تساؤل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثالث المتوسط الخارجي للعام الدراسي الحالي بشكل مكثف حيث شهدت مؤشرات البحث في الفترة الأخيرة عمليات بحث متزايدة ومستمرة حول نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 ببغداد وباقي المحافظات العراقية محافظة كركوك ومحافظة الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك، محافظة ميسان، المثنى، محافظة النجف، السليمانية، فقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن النتيجة وجاء ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب، كما عملت الوزارة على وضع بعض الضوابط على نقل طلاب الصفوف المنتهية كالثالث المتوسط والانتقال للمرحلة الثانوية، وخلال السطور التالية سوف نستعرض معكم كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط.
موقع نتائج الثالث المتوسط الخارجي بغداد 2022
يستطيع جميع الطلبة والطالبات العراقيون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائجنا بدلًا من الذهاب إلى المدرسة وحدوث تزاحم خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي تمر بها جميع بلدان العالم العربي ، ويتم الحصول على النتيجة عبر اتباع عدة خطوات بسيطة تتمثل في النقاط التالية:
- في البداية يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار نتيجة الثالث المتوسط من الصفحة الرئيسية للموقع.
- تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب المستعلم.
- النقر على زر “تنزيل” والانتظار بضع دقائق حتى يتم تحميل الملف pdf على جهاز الكمبيوتر أو المحمول الخاص بك.
- يتم فتح الملف وإدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب حتى يحصل على درجته.
نتيجة الثالث المتوسط الخارجي
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتحديد مجموعة من المعايير الخاصة بنقل الصفوف المنتهية المتمثلة في ( الثالث المتوسط، السادس المتوسط) خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاءت هذه المعايير على النحو التالي:
- ينقل الطلبة بين مديريات التربية العامة بعد تقديم ما يثبت نقل محل سكن الطالب بغض النظر عن وقع حال الطالب فيما يتعلق بالنجاح أو الإكمال “الفصل الثاني”.
- يمنع نقل الطلاب من مدارس مسائية إلى مدارس صباحية.
- يمنع نقل الطلاب من مدارس حكومية إلى مدارس أهلية.
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