النمسا تتعهد باستيعاب جميع النازحين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة الرئيس النمساوى، اليوم الجمعة، لإحدى المدارس الابتدائية والتى خصصت عدة فصول لتعليم أطفال اللاجئين اللغة الألمانية وتسهيل استكمال دراستهم فى النمسا.
وقال إنه سيتم تعليم الأطفال الذين فروا من أوكرانيا فى العديد من المدارس فى النمسا، موضحا أن المساعدة والاندماج فى المدارس يعملان بشكل مكثف.
وتوجه الرئيس النمساوى بالشكر لجميع المعلمين الذين واجهوا تحديات هائلة من قبل فى فترة الوباء على مدار العامين الماضيين، والذين تحملوا الكثير ويواجهون حاليا مهمة كبيرة أخرى فى استيعاب وتعليم الأطفال الأوكرانيين.
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