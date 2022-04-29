تعرف علي موعد صلاة عيد الفطر لعام 2022 بجميع محافظات مصر وعلي أيام إجازة عيد الفطر

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022 في مصر حسب التوقيت المحلي لجميع المحافظات، اقترب شهر رمضان من نهايته فلقد تبقي أيام قليلة حيث يترقى عباد الرحمن بقدوم أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2022 ميلاديا والموافق هجريا 1443، وعلى الرغم من النفحات الربانيه والعبادات الروحانية التي يشعر بها جميع عباد الرحمن في الليالي المباركة في هذا الشهر العظيم ومحبتهم الكبيرة لشهر رمضان فأنهم يشعرون بالحزن عند انتهائه لذلك يأتي عيد الفطر ليستعيد هذه الفرحة والبهجة لدي المسلمين مرة أخري.
موعد صلاة عيد الفطر
أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الدقيقة للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الاثنين الموافق 2 مايو من عام 2022 ميلاديا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ما أن يكون يوم الأحد الموافق 1 مايو هو المتمم لهذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، حيث يتم استطلاع ورؤية الهلال خلال شهر رمضان وذلك مساء يوم الأحد الموافق الأول من مايو في تمام الساعة 10:00 مساء.
موعد صلاة العيد في مصر 2022
بعد ما حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر وعلى ذلك تم تحديد توقيت صلاه العيد في جميع مدن ومحافظات جمهوريه مصر العربية الذي سنتعرف عليها فيما يلي:
- سوف تكون مدينه طابا هي أول المدن المصرية التي تقام فيها شعائر صلاه عيد الفطر وذلك في تمام الساعه 5:22 دقيقه من صباح يوم الاثنين.
- وتكون مدينه السلوم المصرية هي أخر المدن التي تقام فيها صلاه عيد الفطر ويكون في تمام الساعه 5:58 دقيقه صباحا.
- ثم تأتي صلاة العيد في محافظه القاهرة لتكون في الساعه 5:36 دقيقه صباحا.
- وتتبعها محافظه الجيزة لتقام الصلاه في تمام الساعه الخامسة و37 دقيقة.
- ثم تأتي محافظه الإسكندرية في تمام الساعه 5:45 دقيقه.
إجازة عيد الفطر في مصر
سنتعرف علي أيام إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية لعام 2022 وفقا لقرار وزير القوي العاملة ورئيس الوزراء وهي مايلي:
- للقطاع الخاص سوف تكون الإجازة أول وثاني أيام العيد وتكون بأجر كامل للعاملين في هذه الأماكن.
- اما بالنسبة للقطاعات التالية وهم: المصالح الحكومية، العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة.
- فأن هؤلاء سوف تكون الإجازة لهم لمدة 6 أيام حيث أنها تبدأ من السبت الموافق 30 من شهر أبريل.
- ثم تستمر أيام الإجازة حتي انتهاء العيد وذلك حتي يوم 5 من شهر مايو الذي يوافق يوم الخميس.
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