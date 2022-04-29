نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” هيئة الترفيه بالسعودية” تعلن عن موعد الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك بجميع مناطق المملكة 1443 في المقال التالي
قامت الهيئة العامة للترفيه في الدولة السعودية بالكشف عن اوقات الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك والتي يترقبها الكثير بفارغ الصبر من الكِبار والصِغار، حيث تُعد هذه الاحتفالات من أهم وأكبر الفعاليات المُتميزة في عيد الفطر المبارك هذا العام، هذا وقد يتم بدئها في أوقات مُحددة وفق إعلان الهيئة العامة للترفيه في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
رابط هيئة الترفيه السعودية
يستطيع كافةً المواطنين السعوديين متابعة تفاصيل مواعيد الالعاب النارية بالسعودية لعيد الفطر المبارك وكافةً التحديثات المرتبطة بعيد الفطر المبارك 1443/2022 من خلال الدخول إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بهيئة الترفيه من هنا مباشرة.
موعد الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك
تجدر الإشارة إلى أن اوقات الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك قد تختلف من مدينة إلى مدينة أخرى في السعودية، حيث تكون هكذا:
- تنطلق الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك في مدينة الباحة منطقة منتزه الأمير حسام في الساعة ٩:٠٠ مساءًا.
- تبدأ الالعاب النارية في انطلاقها في عيد الفطر المبارك في مدينة جازان منطقة شاطئ جازان في تمام الساعة ٩:٠٠مساءًا.
- أما في مدينة نجران فسوف تنطلق الالعاب النارية في العيد في منطقة أرض فضاء مقابل الملعب الساعة ٩:٠٠ مساءًا.
- سوف تبدأ صافرة الالعاب النارية في العيد في منطقة حائل الساعة ٩:٠٠ مساءًا.
- كما تقوم مدينة سكاكا منطقة ممشى الربوة بإطلاق العابها النارية احتفالًا بعيد الفطر المبارك في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءًا
- بالإضافة إلى أن مدينة عرعر وبالتحديد منطقة ممشى مقابل عرعر مول سوف تبدأ بإطلاق الالعاب النارية الساعة ٩:٠٠ مساءًا.
- هذا بجانب مدينة أبها في منطقة حديقة السد التي تبدأ في احتفالات عيد الفطر والالعاب النارية الساعة ٩:٠٠ أيضًا.
- كما تبدأ مدينة بريدة في منطقة منتزه الملك عبد الله الوطني بإطلاق الالعاب النارية في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءًا.
- بينما تنطلق الالعاب النارية في مدينة الخبر في منطقة الواجهة البحرية بالخبر في الساعة ٩:٠٠ مساءًا.
- أما عن مدينة جدة فسوف تقوم منطقة ممشى البروميتاد بالبدء في العابها النارية احتفالًا بعيد الفطر المبارك في الساعة ٩:٣٠ مساءًا.
- في حين انطلاق الالعاب النارية في مدينة تبوك منطقة حديقة تبوك المركزية تكون في ٩:٠٠ مساءًا.
- كما تقوم مدينة جدة منطقة شارع الملك عبدالعزيز جدة بإطلاق الالعاب النارية في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءًا.
- بينما تبدأ مدينة المدينة المنورة في إطلاق الألعاب النارية في مدينة حديقة الملك فهد المركزية في الساعة ٩:٠٠ مساءًا.
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