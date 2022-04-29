” هيئة الترفيه بالسعودية” تعلن عن موعد الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك بجميع مناطق المملكة 1443

قامت الهيئة العامة للترفيه في الدولة السعودية بالكشف عن اوقات الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك والتي يترقبها الكثير بفارغ الصبر من الكِبار والصِغار، حيث تُعد هذه الاحتفالات من أهم وأكبر الفعاليات المُتميزة في عيد الفطر المبارك هذا العام، هذا وقد يتم بدئها في أوقات مُحددة وفق إعلان الهيئة العامة للترفيه في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

رابط هيئة الترفيه السعودية

يستطيع كافةً المواطنين السعوديين متابعة تفاصيل مواعيد الالعاب النارية بالسعودية لعيد الفطر المبارك وكافةً التحديثات المرتبطة بعيد الفطر المبارك 1443/2022 من خلال الدخول إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بهيئة الترفيه من هنا مباشرة.

موعد الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك

تجدر الإشارة إلى أن اوقات الالعاب الناريه في عيد الفطر المبارك قد تختلف من مدينة إلى مدينة أخرى في السعودية، حيث تكون هكذا: