التشيك ترفض دفع شحنات الغاز الروسى بالروبل

جدة - نرمين السيد - وقال فيالا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندى ماتيوز مورافيكى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، إنه "فيما يتعلق بالدفع الروبل، لا تنوى جمهورية التشيك الاستسلام لابتزاز روسيا، الدول الأخرى التى توافق على ذلك ترتكب خطأ، إنه انتهاك للعقوبات وهو أمر خطير".

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