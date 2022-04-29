تعيين الجنرال جيمس هوكنهول قائدا للقيادة الاستراتيجية للمملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للخارجية البريطانية على موقعها الإلكترونى إنه تم تعيين هوكنهول قائداً للقيادة الاستراتيجية للمملكة المتحدة ومساعداً عاماً لمعسكر الجلالة، برتبة جنرال، خلفاً للجنرال السير باتريك ساندرز.
وقال والاس: "بصفته الرئيس الحالى لمخابرات الدفاع، كان للجنرال جيمس تأثير غير عادى على الدفاع، بما فى ذلك العمل الحيوى مؤخرًا فى دعم الأزمة الأوكرانية، وأعلم أنه سيشارك بمهاراته وخبراته الهامة فى دوره الجديد".
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