الفاتيكان: تزويد أوكرانيا بالأسلحة فقط استجابة ضعيفة

جدة - نرمين السيد - أكدت دولة الفاتيكان، اليوم الجمعة، أن الاقتصار على تزويد أوكرانيا بالأسلحة يُعدّ بمثابة استجابة ضعيفة، داعيا إلى الاستجابة إلى مبادرات ممكنة لوقف القتال والوصول إلى حل تفاوضى.





وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، خلال عرض كتاب البابا "ضد الحرب"، وفقال لوكالة "آكى" الإيطالية للأنباء، إن ما يجرى فى أوكرانيا هو حرب رهيبة فى قلب أوروبا، لافتا إلى حق أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها، فى إشارة إلى القرارات التى اتخذها عدد من الدول بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وأضاف بارولين أن الأسلحة رد فعل ضعيف، وليست رد فعل قوى، مشيرا إلى أن الرد القوى هو استجابة تتعهد بمبادرات وفقًا لمخطط السلام فقط وتحاول إشراك الجميع، أى مبادرات ممكنة لوقف القتال، والوصول إلى حل تفاوضى والتفكير بالمستقبل المحتمل للتعايش فى القارة العجوز.

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