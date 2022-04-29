أمريكا وأيرلندا تدعمان أوكرانيا وتواصلان تقديم المساعدات الإنسانية لها

جدة - نرمين السيد - أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، فى لقاء مع وزير الخارجية الأيرلندى سيمون كوفينى فى واشنطن، دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية فى مواجهة الحرب الروسية.





وناقشا الجانبان، وفق بيان عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا وزيادة الضغط على الكرملين. وناقش الطرفان دور أيرلندا المهم كعضو منتخب فى مجلس الأمن الدولى وأولويات السياسة الخارجية المشتركة الأخرى.

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